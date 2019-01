Valley of the Boom Gesponsorde inhoud Silicon Valley aan de Leie: hoe Netlog het internet voorgoed wist te veranderen Aangeboden door National Geographic

23 januari 2019

13u54 0

Vanaf 27 januari kan je op National Geographic de komische dramareeks Valley_of_the_Boom bekijken. De serie vertelt het verhaal van drie vergeten internet-pioniers die in Silicon Valley de paden effenden voor hedendaagse wereldbedrijven als Google, Facebook en Youtube. Toch wordt de internet-geschiedenis niet enkel in 'the valley' geschreven. Ook bij ons bruist het van het digitale talent dat het af en toe zelfs tot de absolute wereldtop schopt. Herinnert u zich Netlog nog? Het populaire sociale medium veroverde miljoenen tienerharten vanuit Gent, tot het uiteindelijk als David de duimen moest leggen tegen de Goliath die we Facebook noemen.

Op de vraag: “Wie is de messias van sociale media?” wordt al snel eensgezind Marc Zuckerberg geantwoord. De man achter Facebook bouwde vanuit zijn studentenkamer aan Harvard een waar imperium uit dat vandaag 3 miljard gebruikers telt. Toch was hij niet de eerste die een sociaal medium uit de grond stampte. Hij haalde de mosterd bij ondernemers wereldwijd: bij de pioniers van TheGlobe.com, maar ook bij het Gentse monstersucces Netlog.

De zaadjes voor Netlog werden gepland eind de jaren ’90, wanneer Toon Coppens en Lorenz Bogaert (toen respectievelijk 17 en 22 jaar oud) hun frustraties rond chatboxen wilden verzilveren. “Telkens er iemand nieuw binnenviel, begon iedereen elkaar te bestoken met ‘asl?’ (‘age, sex, location’, een korte introductie voor chatters, red.)”, zei Coppens in 2010 tegen Humo. “Toen kregen we het idee voor een eenvoudige webpagina - aan te maken in vijf minuutjes - die je naar je contacten kon sturen.”

63 miljoen profielen

En zo geschiedde. ASL.TO kwam ter wereld als één van Europa’s eerste platformen waarop je persoonlijke info en foto’s kon delen met je vrienden. En dat sloeg aan. Al snel staken Coppens en Bogaert de landsgrenzen over en richtten ze gelijkaardige platformen op van in Spanje tot in Duitsland. Elk met een naam als Obox, Bingbox en Xobox. “We hanteerden het achtervoegsel ‘box’ omdat we vonden dat dat goed bekte”, liet Bogaert zich later ontvallen in Knack.

In 2007 had het tweetal genoeg van de veelheid aan bedrijfjes en bundelden ze alles onder één merk: Netlog. Het concept was vergelijkbaar aan dat van TheGlobe.com, maar werd in een modern en aantrekkelijk jasje gestopt zodat het -zoals we dat vandaag zeggen- meteen viraal go,g. In zijn hoogdagen kreeg Netlog elke maand 15 miljoen unieke bezoekers over de vloer en zo’n 63 miljoen gebruikers hadden er een profiel. Coppens en Bogaert wisten maar al te goed hoe ze de hype in stand konden houden. Personaliseerbare profielpagina’s, chatvensters, spelletjes en grappige poppetjes hielden het (hoofdzakelijk jonge) publiek zoet in hun online speeltuin.

Digitale Casanova’s

Vandaag, 12 jaar later, is Netlog echter niets meer dan een vage herinnering. De URL is verdwenen en ook het logo dat trots aan hun kantoor in Gent-centrum pronkte, is niet meer. De boosdoener was het blauw-witte gevaar: Facebook. “We realiseerden ons snel dat zij niet enkel een beter product konden voorleggen, maar ook op veel meer ontwikkelaars konden rekenen”, zei Bogaert in datzelfde interview met Knack. “Facebook werkte met duizenden developers, wij met een twintig- of dertigtal. Dan weet je: tegen dat Amerikaans geweld kun je niet opboksen. We hebben onszelf moeten heruitvinden.”

Gedreven door het geloof in hun product, trokken de vaders van Netlog in 2010 terug naar de tekentafel. Terwijl ze zienderogen domein moesten inboeten voor de kracht van het blauwe duimpje, wist het tweetal dat het vijf voor twaalf was voor een stevige ommezwaai. Dat deden ze met verve. Hun focus, die sinds het begin op de klikgrage tiener lag, verschoof naar de eenzame surfer die de liefde van zijn leven zocht. Onder de vlag ‘Twoo’ boorde het tweetal voor de tweede keer in hun carrière een beloftevolle en haast onontginde markt aan: de datingsite.

Toen Twoo in 2011 in de lucht ging, was online dating nog een marginaal gegeven. Hun concurrentie bestond hoofdzakelijk uit een handvol schimmige websites waar testosteron de bovenhand nam van diepe gevoelens. Ook van Tinder was er nog lang geen sprake. In een mum van tijd wist Twoo zich op te werken tot één van ’s werelds grootste online dating-platformen en sloten miljoenen digitale Casanova’s zich bij hen aan. Dit in schril contrast met het doodbloedende Netlog, dat in 2014 definitief naar de schroothoop werd verwezen. De nog bestaande profielen werden omgezet naar Twoo-profielen en het ooit-zo-populaire netwerk werd offline gehaald.

Impact van onschatbare waarde

Toch is de impact van de bloei en teloorgang van Netlog van onschatbare waarde voor ons Vlaamse tech-landschap. De getalenteerde clan achter het platform zetten hun tanden de afgelopen jaren nog in een handvol andere online projectjes die stuk voor stuk uiterst succesvol werden. Na de datingsite Twoo lanceerden ze de vastgoedapp Realo en twee jaar geleden brachten ze Delta op de markt, een app om je portefeuille met cryptomunten te beheren. Of ze ooit opnieuw een aardverschuiving als die met Netlog kunnen veroorzaken, valt af te wachten, maar als Coppens en Bogaert één verwezenlijking op hun palmares mogen schrijven, is het wel dat ze voor eens en voor altijd bewezen dat zelfs Vlaanderen niet te klein is om Silicon Valley het vuur aan de schenen te leggen. Want ook nu Netlog offline is gehaald, heeft een hele generatie aan digital natives goede herinneringen aan hun eerste stapjes op het web onder toeziend oog van onze Gentse vriend.

