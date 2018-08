Shoppen in Walmart gaat binnenkort misschien met een VR-bril Annick Wellens

22 augustus 2018

17u17 1 iHLN Na de introductie van online shoppen en enkele gerobotiseerde winkelkarretjes is het nu de beurt aan virtueel winkelen. Walmart, een Amerikaanse supermarktketen, nam alvast een patent op een virtuele showroom zodat de klanten vanop hun luie zetel en met een VR-bril hun winkelkar kunnen vullen.

Wie het gemak van online shoppen wil combineren met het bezoek aan een rustige en knap uitgeruste winkel, kan zich in de toekomst misschien uitleven in de virtuele showroom van Walmart. Behalve een bril kunnen consumenten een paar handschoenen aandoen zodat ze ook items uit de rekken kunnen nemen. De producten die in de digitale winkelmand belanden, worden automatisch naar een distributiecentrum verstuurd.

Voorlopig gaat het nog om een proefproject en moeten de patentaanvragen nog worden goedgekeurd. Daarna kunnen consumenten de voordelen zelf uittesten. Voor de supermarktketen zou het alvast een grotere opbrengst en minder uitgaven betekenen. Personeel en vastgoed zijn bijvoorbeeld enkele factoren waarop bespaard kan worden bij virtuele winkels. De belangrijkste concurrent in dat virtuele verhaal is Amazon, een e-commercebedrijf dat onlangs nog een strategisch partnerschap met Microsoft sloot. Het is nog afwachten of de patentaanvragen tot een realiseerbaar initiatief leiden.