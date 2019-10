Schandalen en druk, maar techreus Facebook dendert door: opnieuw meer omzet ADN

30 oktober 2019

21u31

Bron: ANP

Facebook heeft opnieuw de verwachtingen van analisten overtroffen in het voorbije kwartaal. De technologiegigant, die onder druk staat na onder meer privacyschandalen en vanwege zijn plannen voor een eigen cryptomunt, harkte meer omzet binnen en hield onder de streep ook meer over dan verwacht.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 29 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 17,7 miljard dollar. De nettowinst steeg met een vijfde naar 6,1 miljard.

Facebook profiteerde van toegenomen advertentie-inkomsten. Ook steeg het aantal gebruikers met 35 miljoen. De andere platforms van het Facebook-concern, zoals WhatsApp en Instagram presteerden eveneens goed. Vooral Instagram doet het volgens analisten steeds beter op het vlak van advertentie-opbrengsten. Facebook zelf gaf daar geen cijfers over op detailniveau. Aankondigingen over vanaf wanneer er ook in WhatsApp reclames komen, deed het bedrijf nog niet.

Analisten keken vooral uit naar mededelingen over de uitgaven van de techreus. De investerinskosten stegen de afgelopen twee jaar flink, onder meer om tegemoet te komen aan privacybezwaren en vrees voor beïnvloeding van verkiezingen via het platform. Het afgelopen kwartaal stegen de totale kosten met bijna een derde tot 10,4 miljard dollar.

Facebook ligt met name in eigen land onder vuur vanwege zijn advertentiebeleid. Facebook checkt politieke advertenties niet op hun waarheidsgehalte. Topman Mark Zuckerberg verdedigde dat eerder door te zeggen dat hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor wat als waarheid wordt gezien. Kleinere concurrent Twitter kondigde vandaag aan te stoppen met politieke advertenties.