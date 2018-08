Samsung wil 138 miljard euro investeren in nieuwe technologieën TTR

08 augustus 2018

11u23

Bron: Belga 0 iHLN Samsung gaat de komende drie jaar maar liefst 180 biljoen won - omgerekend 138 miljard euro - investeren in vooral nieuwe technologieën. Dat heeft het Zuid-Koreaanse concern aangekondigd. De investeringen zijn een opsteker voor president Moon Jae-in.

Het geld vloeit onder meer naar onderzoek in kunstmatige intelligentie, 5G-netwerken, biofarma en halfgeleiders. Zowat driekwart van de investeringen zullen gebeuren in thuisland Korea. De verwachting is dat de investeringen 700.000 nieuwe banen zullen opleveren in het land.

De aankondiging is goed nieuws voor de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Sinds hij vorig jaar aan de macht kwam kampt het Aziatische land met stijgende werkloosheid, een dalende consumptie en afnemende investeringen.