Samsung vervolgd om 'waterbestendige' Galaxy ADN

04 juli 2019

16u40

Samsung is in Australië voor de rechter gesleept. Het bedrijf zegt dat Galaxy-smartphones waterbestendig zijn. In advertenties op sociale media, tv, reclameborden en in folders is te zien dat mensen met een telefoon in de hand de oceaan of een zwembad in duiken. Misleiding, vindt de consumentenwaakhond.

De klacht gaat over meer dan driehonderd advertenties. Samsung zei daarin dat de Galaxy-smartphones een half uur lang anderhalve meter onder water kunnen overleven. Volgens de Australian Competition & Consumer Commission heeft Samsung dat nooit getest, en kon het dit dus ook niet claimen. Bovendien wees Samsung claims van gebruikers met waterschade af.

"Om klanten te lokken heeft Samsung de Galaxy's laten zien in situaties waarin ze niet gebruikt zouden moeten worden", aldus de waakhond. De klacht gaat over de Galaxy-modellen S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 9, Note 8, Note 7, A8, A7 en A5.