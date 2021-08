Samsung stopt met advertenties in eigen apps op Galaxy-smartphones

iHLN INTERVIEW. Topman Samsung: "We willen in 2021 plooibare smartpho­nes mainstream maken”

14 januari De nieuwe Samsung Galaxy S21-smartphones zijn voorgesteld en dat is de ideale aanleiding om te spreken met Willem Visser. De Nederlander is verantwoordelijk voor smartphones, tablets en smartwatches bij Samsung Benelux. Hij blikt vooruit op 2021, maar kijkt ook terug op vorig jaar en niet alleen om het over corona te hebben. We stelden hem bijvoorbeeld de vraag waarom je advertenties te zien kan krijgen op je duurbetaalde Samsung-smartphone.