Samsung stelt straks Galaxy S21-smartphones voor: wat weten we nu al?

iHLNTraditiegetrouw stelt Samsung in het voorjaar nieuwe Galaxy S-telefoons voor. Dit jaar zijn ze er vroeger bij, maar dat wil niet zeggen dat de geruchtenmolen haar werk niet deed. We zetten alles wat al lekte over de nieuwe Samsung Galaxy S21 op een rijtje, met als leuke bonus de geruchten over de nieuwe Samsung Galaxy Buds Pro. Wil je niets missen van de voorstelling dan zit je bij ons goed, want vanaf 16 uur zenden we de volledige persconferentie uit in HLN LIVE.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 in volle glorie. © evleaks

Al even traditiegetrouw lekte Evan Blass een groot aantal foto’s van de nog aan te kondigen Samsungs. Blass heeft een betrouwbare reputatie opgebouwd doorheen de jaren, dus de kans is groot dat deze foto’s en bovenstaande GIF waarheidsgetrouw zijn. Wat er meteen aan opvalt zijn de camera-eilanden linksboven de achterkant van de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Zo’n eilanden werden de afgelopen jaren steeds groter om krachtigere camera’s te kunnen huisvesten. Samsung lijkt er dit jaar voor te kiezen om ze in de spotlight te zetten.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 Ultra, gelekt door Evan Blass. © @evleaks

Naast ook foto’s van de Samsung Galaxy S21 Ultra, de duurdere telg in de familie, gaf Evan Blass ook details vrij over de specificaties van de drie smartphones. De Galaxy S21 komt met een scherm dat 6,2 inch groot is, de S21+ beschikt over eentje van 6,7 inch en de grootste wordt de S21 Ultra met 6,8 inch aan scherm. Alle drie de smartphones komen met 256 gigabyte aan opslag, met in sommige landen de optie om de S21 Ultra te kopen met 521 gigabyte opslagruimte. Respectievelijk krijgen de S21, S21 Plus en S21 Ultra een batterijcapaciteit van 4000 mAh, 4800 mAh en 5000 mAh, volgens Blass.

Volledig scherm Gelekte foto's met info over de camera's van de Samsung Galaxy S21 en S21 Plus (links) en S21 Ultra (rechts). © @evleaks

Qua camera’s hebben volgens Evan Blass alle smartphones telkens eentje met 64 megapixel (MP) aan scherpte als telefotocamera, om betere ingezoomde foto’s te trekken. De S21 Ultra heeft twee telefoto’s met allebei een resolutie van 10 MP. De S21 en S21 Plus krijgen ook een 12 MP standaardcamera en een 12 MP ultrabreedhoeklens, voor panoramische fotografie. De S21 Ultra heeft een standaardcamera van wel 108 MP, maar op papier dezelfde 12 MP breedhoeklens. De selfiecamera’s voor de S21 en S21 Plus zijn 10 MP, terwijl die van de S21 Ultra 40 megapixels aan resolutie heeft. Wat dat in de praktijk betekent voor de fotokwaliteit, moet een uitgebreide test ophelderen.

Tot nu toe kon je een S Pen-stylus enkel gebruiken op de Samsung Note-smartphones, maar volgens Evan Blass komt daar verandering in. Hij meldt dat de S21 Ultra er gebruik van zal kunnen maken, maar dat het apart te kopen is als accessoire. Ook de lader en oortjes met draad zijn apart te kopen, volgens de Duitse site WinFuture. Na Apple en Xiaomi laat Samsung dus ook deze accessoires uit de doos. Je zou er dus een smartphone, SIM-tool, een USB C-kabel en wat papierwerk in vinden.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Buds Pro in drie kleuren, gelekt door Evan Blass. © @evleaks

Volgens website SamMobile zal Samsung naast drie smartphones straks ook nieuwe draadloze oortjes tonen. Deze krijgen de naam ‘Galaxy Buds Pro’, volgens The Verge, en zullen waarschijnlijk ingebouwde actieve geluidsonderdrukking of Active Noise Cancellation (ANC) hebben. Oortjes of hoofdtelefoons met ANC, zoals de gelijkaardig genoemde AirPods Pro, kunnen geluid slim filteren waardoor je weinig tot niets hoort van de buitenwereld. De Samsung Galaxy Buds Live van vorig jaar konden dat ook, maar door het design kwam er toch nog veel geluid binnen. Op de foto’s is te zien dat de Buds Pro dieper in het oor zullen liggen, wat helpt om achtergrondgeluid te filteren.

De Samsung Unpacked 2021 persconferentie kan je vanaf 16 uur volgen in HLN LIVE.