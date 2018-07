Samsung somberder over groei resultaten door tegenvallende verkoop smartphones KVDS

06 juli 2018

07u55

Bron: Belga 0 iHLN Samsung is somberder geworden over de groei van zijn resultaten. De technologiegigant denkt dat die in het tweede kwartaal wel zijn gegroeid, maar met het laagste tempo in meer dan een jaar. Dat komt door de zwakke verkoop van smartphones, aldus het concern in een handelsbericht. Die overschaduwen de sterke prestaties van de chipdivisie.

Samsung is de grootste producent van smartphones, chips en televisies ter wereld. De onderneming rekent voor de periode april tot en met juni op een groei van het operationele resultaat met iets meer dan 5 procent, tot 14,8 biljoen won (ruim 11,5 miljard euro). De omzet komt mogelijk uit op 58 biljoen won, bijna 5 procent minder dan vorig jaar. Gedetailleerde cijfers worden eind juli bekend.

Chiptak

Voor de belangrijke chiptak zal sprake zijn van het zevende recordkwartaal op rij. Maar analisten maken zich zorgen dat Samsung steeds meer onder druk komt te staan door de matige prestaties bij de mobieltjestak. Uit onderzoeksdata blijkt al dat de laatste Galaxy 9 Plus smartphone wereldwijd qua verkopen is ingehaald door de iPhone 8 van concurrent Apple. Dat komt onder meer door een teleurstellende verkoop in Europa. Ook drukt concurrentie van goedkopere merken als Xiaomi en Huawei op de cijfers in grote markten als China en India.