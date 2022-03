Samsung schort verkoop van producten en diensten in Rusland op

Alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne lees je in dit dossier.

Volgens de bron die journalisten van Bloomberg konden spreken, zou de opschorting gelden voor alle consumentenelektronica van Samsung, zoals smartphones; maar ook voor chips die het Zuid-Koreaanse bedrijf fabriceert. De redactie van The Verge kreeg bevestiging van Samsung waarin het bedrijf stelt dat het voorlopig de verzendingen naar Rusland tegenhoudt.

Net voor de stopzetting van de export naar Rusland riep Mykhailo Fedorov, de vicepremier van Oekraïne, Samsung via Twitter op om de levering van goederen en diensten aan Rusland stop te zetten. De man ging ervan uit dat deze maatregel zowel de jeugd als de actieve bevolking in Rusland zou treffen en op die manier zouden zij zich volgens Fedorov meer gemotiveerd voelen om zich tegen de oorlog uit te spreken. Het is niet duidelijk of deze oproep heeft meegespeeld in de besluitvorming van Samsung.

Ook Amerikaanse technologiesector trekt zich terug uit Rusland

Samsung is niet de enige techgigant die maatregelen treft tegenover Rusland omwille van de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week besloot Microsoft om te stoppen met de verkoop van goederen en diensten in Rusland. Dat was volgens het Amerikaanse bedrijf ‘de beste manier om Oekraïne te steunen’ waarna het bedrijf niet kon uitsluiten dat het nog verdere stappen zou ondernemen als het conflict in Oost-Europa verder uit de hand loopt.

Ook Apple kondigde deze week aan dat het had besloten om de verkoop van zijn producten in Rusland aan banden te leggen. Het bedrijf deactiveerde ook zijn Apple Pay-betaaldienst in Rusland. Apps van Russische media zoals Russia Today en Sputnik News zijn bovendien niet meer te downloaden vanuit de Russische App Store.

Google besliste dan weer om te stoppen met advertenties te verkopen in Rusland. “Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, pauzeren we Google-ads in Rusland”, klonk het. De Amerikaanse zoekgigant besloot ook om informatie over de verkeersdrukte in Oekraïne niet meer weer te geven in zijn kaartendienst Maps en zowel de apps als de YouTube-kanalen van Russische staatsmedia offline te halen.

Naast Samsung, Microsoft, Apple en Google besloten onder andere Intel, AMD, Reddit en Facebook om maatregelen te nemen. Lees er alles over in dit dossier.