Samsung lanceert 'smartphone' zonder internet ADN

16 april 2018

15u28

Bron: ANP 1 iHLN Een 'smartphone' waarmee je kunt bellen en sms'en en die foto's maakt. Meer niet. Geen mobiel internet, geen verbinding maken op wifi, niks. Daar komt Samsung mee. De supereenvoudige Android-telefoon Galaxy J2 Pro is vooral bedoeld voor ouderen, studenten en kinderen.

Hij komt in eerste instantie alleen in Zuid-Korea op de markt. Hij kost daar 200.000 won, omgerekend ongeveer 150 euro. Er zijn twee kleuren: zwart en goud. Het toestel heeft een 5 inch groot AMOLED-scherm en onder de motorkap zit 1,5GB werkgeheugen.

Eindexamen

Samsung richt zich ook op Zuid-Koreaanse scholieren. Hun eindexamen, suneung genaamd, is cruciaal voor hun toekomst: wie een goede uitslag haalt, kan naar de beste universiteiten, maar bij een slechte score kelderen de kansen op een mooie carrière. Alles wat ze kan afleiden van een topcijfer, is ongewenst. Het eindexamen is zo belangrijk, dat vliegtuigen aan de grond blijven als scholieren een luistertoets maken en dat agenten worden ingezet om laatkomers op tijd in de examenzaal te krijgen. Er worden ook extra bussen en metro's ingezet.

Als de scholieren het examen achter de rug hebben, mogen ze weer afgeleid worden. Dan kunnen ze, als pr-stunt van Samsung, hun internetloze 'smartphone' inruilen voor een ander toestel. Met mobiel internet.