Samsung krijgt patent op technologie voor slimme loopschoenen

02 januari 2019

17u56

Na het huis, de sloten en de verlichting is het goed mogelijk dat onze schoenen binnenkort ook 'smart' worden. De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung heeft een patent ingediend voor smart-sneakers.

De patenten werden pas recentelijk toegewezen door het Koreaans patentbureau en tonen twee verschillende soorten loopschoenen met sensoren aan de achterzijde. Jammer genoeg valt er uit de omschrijving van het patent niet veel af te leiden, al zijn er wel een aantal afbeeldingen te zien. Bij het eerste model lijkt het erop dat de slimme technologie geactiveerd moet worden door een lip uit de schoen te trekken, terwijl de schoen op de tweede afbeelding een plastic klepje bevat.

Samsung gebruikt de term ‘slimme loopschoenen’ en werkte al eerder aan slimme golfschoenen. In welke mate de schoenen dan ook intelligent zouden zijn, blijft voorlopig nog koffiedik kijken - al lijkt het aannemelijk dat ze naast het aantal stappen ook iets zouden kunnen zeggen over je loopprestaties en houding. De kans is bovendien groot dat Samsung deze technologie zou willen gebruiken in samenwerking met een schoenenmerk.

Andere kansen zijn er bijvoorbeeld bij het meten van de hartslag, wat sowieso al wordt ingebouwd in veel technologische snufjes. Volgens geruchten hebben de nieuwe AirPods van Apple ook ‘biometrische’ scanners, die allerlei gezondheidsstatistieken bijhouden.

Smarthome

Het 'smart’ maken van allerlei huis- tuin- en keukenapparatuur is een trend. Niet alleen de verlichting en televisies worden slim, ook thermostaten, rookmelders en zelfs rolgordijnen. Dat houdt meestal in dat het apparaat verbonden is met het internet en via een app te besturen valt.