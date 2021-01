Samsung kondigt Galaxy S21-smartphones en Galaxy Buds Pro aan

iHLNNieuw jaar, nieuwe smartphones. Op de virtuele persconferentie Unpacked 2021 stelt Samsung vandaag drie nieuwe telefoons voor: de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Ook krijgen we nieuwe draadloze oortjes te zien: de Samsung Galaxy Buds Pro. Een overzicht.

Samsung Galaxy S21 en S21 Plus: nieuw design valt meteen op

Beginnen doen we met de twee kleinste telgen uit het trio nieuwe smartphones. De Samsung Galaxy S21 en S21 Plus verschillen enkel in prijs, batterijcapaciteit, grootte en gewicht van elkaar. De S21 heeft een 6,2 inch Full HD+ scherm met een ververssnelheid die kan variëren tussen de 48 en 120 Hz. Dat betekent dat animaties vlotter zullen overkomen, zonder dat er batterij wordt verspild wanneer er niets aan hoge snelheid beweegt op je scherm. De S21 Plus valt iets groter uit, met een scherm van 6,7 inch, maar heeft dezelfde resolutie en ververssnelheid. Ook is er dit jaar weer een blauwfilter in de schermen gebouwd. Die moet ervoor zorgen dat je ogen minder snel vermoeid geraken.

Beide smartphones zijn standaard uitgerust met 8 gigabyte aan werkgeheugen, gecombineerd met 128 GB aan opslagruimte. Er is ook een optie voor 256 GB opslag. De selfiecamera heeft een resolutie van 10 megapixels (MP). Aan de achterkant van de S21 en S21 Plus vind je drie camera’s: een ultrabreedhoekcamera van 12 MP, een standaardcamera van 12 MP en een zoomcamera van 64 MP. De nieuwe camera’s zijn naast het sterk vernieuwd design volgens Samsung de grootste verschillen met de Galaxy S20-smartphones van vorig jaar.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 Plus in drie kleuren. © Samsung

Ook in de software is er veel aandacht gespendeerd aan de camera. Dat valt vooral op als je filmt. Samsung wil hiermee twee zaken bereiken. Allereerst, minder tijd moeten spenderen aan video’s naar je hand zetten na het filmen. De “single take”-functie is daarom uitgebreid. Die zorgt ervoor dat wat je filmt meteen klaar zou moeten zijn om te delen op sociale media. Tegelijkertijd geeft Samsung ook de mogelijkheid om de volledige controle te krijgen over hoe je filmt. Zo is er een “directors’ view” waarbij je altijd in de gaten kan houden wat alle verschillende lenzen filmen. Met een druk op de knop kan je zo gemakkelijk wisselen van perspectief.

Respectievelijk hebben de S21 en S21 Plus een batterijcapaciteit van 4.000 en 4.800 mAh. Je kan de smartphones draadloos opladen. Ook kan je supersnel bedraad laden, met een laadblok die niet meer standaard in de doos zit. Ook de oortjes verdwijnen en zal je indien gewenst dus apart moeten kopen.

Beide telefoons hebben een vingerafdrukscanner onder het scherm die 1,7 keer groter is. Dat moet helpen om je vinger sneller en beter te herkennen. Ze zijn water- en stofresistent volgens de IP68-standaard. De twee modellen zijn compatibel met het 5G-netwerk. ‘Ultra Wide Band’-mogelijkheden zijn ook ingebouwd. Alle S21-smartphones zijn zo op papier in staat om bijvoorbeeld je auto te ontgrendelen op aanvraag. De gebruikte processor heeft volgens Samsung een 20 procent snellere CPU en een 35 procent snellere GPU.

De Samsung Galaxy S21 is te koop vanaf 849 euro. De Samsung Galaxy S21 Plus komt met een prijskaartje vanaf 1.049 euro. Ze zijn dus vijftig euro goedkoper dan hun voorgangers. Beide smartphones zijn vanaf vandaag vooruit te bestellen en beschikbaar vanaf 29 januari.

Samsung Galaxy S21 Ultra: camera’s, camera’s, camera’s

Volledig scherm De Samsung Galaxy S21 Ultra met optionele S Pen-stylus en bijbehorend hoesje. © Samsung

De Samsung Galaxy S21 Ultra doet er op alle vlakken een schepje bovenop. Het scherm heeft meer pixels (2560 op 1440), kan een lagere ververssnelheid van 11 Hz aan, maar gaat ook tot 120 Hz, heeft met 12 gigabyte meer RAM en is te koop met een hogere maximumopslag van 512 gigabyte.

Mooie specificaties op papier, maar het gaat bij de S21 Ultra uiteindelijk om de camera’s. De hoofdcamera heeft zo een resolutie van wel 108 megapixels. Een impressionant getal, maar of dat voor even impressionante foto’s en video’s zorgt, is maar de vraag. Naast de 12 MP ultrabreedhoeklens zijn er bij de S21 Ultra twéé zoomlenzen. De ene kan 3 keer optisch inzoomen, de andere 10 keer. Samen moeten ze zorgen voor betere ingezoomde foto’s. Overigens kunnen alle camera’s van de S21 Ultra in 4K-resolutie filmen aan 60 frames per seconde. Dat zou wel eens ideaal kunnen zijn om actieve kinderen, huisdieren en andere snel bewegende scènes in beeld te brengen.

Is dit alles niet voldoende voor je, dan kan je ook voor het eerst een S Pen-stylus als accessoire kopen voor een Samsung-smartphone die niet Note als naam kreeg. Die zal dan huizen in het bijbehorende hoesje, waardoor je volgens de fabrikant een smartphone hebt die alles kan.

Wat de S21 Ultra kan en de kleinere broertjes niet is verbinden met het gloednieuwe Wi-Fi 6E. Daar zul je nog niet snel mee verbinden, want routers die deze standaard ondersteunen zijn momenteel duur en weinig talrijk in modellen. Eenmaal je er gebruik van kan maken, zal je gemakkelijker hoge downloadsnelheden kunnen bereiken. Onze collega’s van Tweakers leggen in detail uit hoe dat werkt.

De Samsung Galaxy S21 Ultra is te koop vanaf 1.249 euro, dat is honderd euro goedkoper dan het model van vorig jaar. De smartphone is vanaf vandaag vooruit te bestellen en beschikbaar vanaf 29 januari.

Samsung Galaxy Buds Pro: Apple krijgt concurrentie

Volledig scherm De Samsung Galaxy Buds Pro. © Samsung

De Samsung Galaxy Buds Live werden vorig jaar gesmaakt om hun boonvormig ontwerp. Dat ondanks de actieve geluidsonderdrukking de omgeving nog goed te horen was, werd minder goed ontvangen. De Galaxy Buds Pro moeten dat probleem oplossen. Deze hebben namelijk een design dat het oorkanaal vollediger afsluit, waardoor omgevingsgeluid beter gedempt moet kunnen worden. In samenwerking met de active noise cancellation of ANC moet dat volgens Samsung tot 99 procent van storend geluid wegfilteren.

Soms wil je net wél je omgeving kunnen horen, wanneer iemand je aanspreekt bijvoorbeeld. De Samsung Galaxy Buds Pro zouden in staat moeten zijn om automatisch te detecteren wanneer je iemand aanspreekt. Op dat moment wordt je muziek zachter gezet en de buitenwereld via de luidsprekers in de oortjes luider, zodat je gemakkelijk een gesprek kan voeren.

De Buds Pro hebben een IPX7-rating wat ervoor zou moeten zorgen dat je ze zonder zorgen kan gebruiken tijdens het sporten of in de regen. Wat ook handig zou kunnen worden is het windschild waardoor de microfoons beschermd zijn en je dus verstaanbaar blijft tijdens winderig weer. De oortjes en het bijbehorend doosje zorgen volgens Samsung voor 18 uur aan gebruiksduur.

De Samsung Galaxy Buds Pro zullen vanaf 29 januari te koop zijn voor 229 euro.

Samsung smartphone kopen? Bekijk hier alle andere modellen op Tweakers.be