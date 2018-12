Samsung brengt volgend jaar 5G-telefoon op de markt, Apple wacht tot 2020 ADN

03 december 2018

17u12

Bron: ANP 0 iHLN Samsung wil volgend jaar een smartphone voor 5G-internet op de markt brengen in de Verenigde Staten. Het toestel moet in de eerste helft van 2019 worden gelanceerd, in samenwerking met de Amerikaanse provider Verizon. Grote concurrent Apple wacht tot 2020 met 5G-iPhones, meldt persbureau Bloomberg.

Het is nog niet bekend om wat voor smartphone het precies gaat. Bloomberg meldde eerder dat Samsung en Verizon met elkaar spraken over lancering van de Galaxy S10. In thuisland Zuid-Korea hebben meerdere steden al 5G-internet.

“Grote gok”

Apple wacht tot 2020 met 5G-iPhones. Ook bij de komst van 3G en 4G maakten de Amerikanen de keuze om een jaar te wachten, omdat ze verwachtten dat de concurrenten in het eerste jaar tegen allerlei kinderziektes aan zouden lopen.



Behalve Samsung werken ook de Chinese fabrikanten Oppo en Huawei aan 5G-smartphones. Analisten zeggen daarom dat Apple een grote gok waagt door te wachten.

5G is de opvolger van 4G, de snelste vorm van mobiel internet die er nu is. Het moet niet alleen sneller zijn, maar ook meer verbindingen tegelijk aankunnen. Zo moet het de weg vrijmaken voor onder meer zelfrijdende auto's.