Samen virtueel Lego bouwen? Snapchat maakt het mogelijk met nieuwste update

Belg wint prestigieu­ze ‘Oscar van het internet’ met eigen spel

11:05 De Oost-Vlaming Bart Bonte won gisterenavond een befaamde ‘Webby Award’. Die worden ook wel ‘de Oscars van het internet’ genoemd. Zijn game ‘Green’ was de beste in de categorie puzzelgames en versloeg daarbij onder meer ‘Tetris’. “Dit had ik nooit verwacht”, zegt Bonte.