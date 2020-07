RVA waarschuwt voor valse e-mails rond “extra vergoeding in coronacrisis” HLA

13 juli 2020

15u48

Bron: Belga 7 iHLN De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) waarschuwt maandag voor valse e-mails die in naam van de dienst worden verzonden. Daarmee proberen oplichters gegevens van mensen te ontfutselen.

In de phishingmails vragen de oplichters om via een link gegevens door te sturen om een "eenmalige extra vergoeding" te krijgen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis. De e-mails dragen het logo van de RVA, maar zijn niet afkomstig van de dienst. Wie zo'n e-mail krijgt, kan die dus best negeren. Door naar de extensie van het e-mailadres te kijken, kan je onder meer nagaan of een e-mail authentiek is. Die van de RVA eindigen altijd met @rva.be.

Golf oplichters

Vorige week waarschuwde het parket Halle-Vilvoorde ook voor een golf van oplichting via sms-berichten die zogezegd afkomstig zouden zijn van een bank, maar waarbij oplichters bankcodes of andere gegevens opvragen en er zo in slagen grote sommen geld van de rekening van het slachtoffer te laten verdwijnen.

“We hebben de laatste tijd een toename vastgesteld van het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van dergelijke oplichterspraktijken”, zei parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “Uit de verschillende onderzoeken die lopende zijn, komt niet één bepaalde bank naar voor van waaruit zogenaamd de sms’en zouden vertrekken. Het is evenmin zo dat we van een bepaald profiel van slachtoffer kunnen spreken. Ook het bedrag dat de slachtoffers afhandig wordt gemaakt is erg verschillend van dossier per dossier. Het gaat van enkele honderden tot verschillende duizenden euro’s. Onderzoekstechnisch is het geen sinecure om de oplichters te identificeren, aangezien er meestal vanuit het buitenland gewerkt wordt of het geld naar het buitenland wordt doorgesluisd.”

Meer uitleg, tips en nuttige links kan men terugvinden op de websites besafe.be en safeonweb.be.