Rusland dreigt Facebook en Twitter te blokkeren ttr

21 januari 2019

11u53

Bron: anp, reuters 0 iHLN Rusland dreigt Twitter en Facebook te blokkeren in het hele land. Dat meldt persagentschap Interfax. De sociale netwerksites zijn verplicht om gegevens over Russische gebruikers op te slaan op servers in Rusland, maar doen dat momenteel niet.

Volgens de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor hebben de technologiebedrijven niet goed genoeg uitgelegd wanneer en hoe ze gegevens van gebruikers willen opslaan op servers in Rusland. Alexander Zharov, het hoofd van Roskomnadzor, meldde dat beide bedrijven nu een maand de tijd krijgen om informatie te verstrekken of dat er actie tegen hen wordt ondernomen.



Het is niet de eerste keer dat de Russische autoriteiten een sociale netwerksite blokkeren. Zo is LinkedIn niet toegankelijk in Rusland. Een rechter liet ook al de berichtenapp Telegram blokkeren, omdat het bedrijf weigerde om gesprekken van zijn gebruikers vrij te geven aan de Russische inlichtingendienst FSB.

Technologiebedrijven die zich niet aan de strenge internetwetgeving houden in Rusland dreigen niet alleen geblokkeerd te worden, maar kunnen ook boetes van een paar duizend dollar krijgen, zo schrijft persbureau Reuters. Verschillende bronnen vertelden aan Reuters dat de autoriteiten in Moskou van plan zijn om strengere boetes op te leggen aan bedrijven die de regels overtreden.