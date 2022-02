Rockstar Games bevestigt dat ontwikkeling van ‘Grand Theft Auto 6' "goed onderweg" is

crypto Gouden kubus in Central Park is reclame­stunt voor NFT’s en nieuwe cryptomunt

Een gouden kubus ter waarde van zo’n 10 miljoen euro in het midden van Central Park in New York City: dat valt meteen op. Het is dus een geslaagde reclamestunt van de Duitse artiest Niclas Castello. Hij lanceert deze maand namelijk non-fungible tokens (NFT’s), die te koop zijn met een nieuwe cryptomunt.

12:12