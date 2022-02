Robotobers serveren eten via plafond op Winterspelen in Peking

Het lijkt sciencefiction, maar is de dagelijkse praktijk voor journalisten die de Winterspelen in het Chinese Peking bijwonen. Er komt geen kok of ober aan te pas om het eten te bereiden of te brengen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om contact tussen mensen te beperken.