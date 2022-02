REVIEW. Samsung Galaxy S22 Ultra valt op door pennetje, maar biedt verder weinig nieuws

Symmetrische mastodont

Tijdens de briefing van Samsung op onze redactie viel meteen op dat het ontwerp van de Galaxy S22 Ultra het verschil met de goedkopere telgen uit de reeks duidelijk moet maken.

Je ziet geen grote uitstulping voor de camera’s, die elegant overgaat in de achterkant van de smartphone. Bij de S22 Ultra steken de cameralenzen rechtstreeks uit het toestel. Ook zijn de zijkanten van het scherm afgerond, terwijl de S22 en S22+ een vlak scherm hebben.

Volledig scherm De camera's van de Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

De afwerking is subliem en tot in de puntjes symmetrisch. Dat is geen sinecure. Maar of het iedereen zal bekoren is een andere zaak. Zo zijn schermbeschermers gemakkelijker te plaatsen op vlakke schermen en werd de afwerking van het camera-eiland bij de S21-smartphones vorig jaar positief onthaald.

Wat je zeker moet weten als je overweegt de Samsung Galaxy S22 Ultra te kopen, is dat het gaat om een gigantische smartphone. Met een scherm van 6,8 inches (17,3 cm) kan je bijna niet anders dan het toestel met twee handen te gebruiken. Zeker wanneer je met de stylus aan de slag gaat.

Camera’s, camera’s, camera’s

Dankzij de vijf camera’s van de S22 Ultra heb je mogelijkheden te over om je fotografische creativiteit te laten zegevieren. Zo heb je de 108 megapixel hoofdcamera, een breedhoekcamera, twee verschillende zoomcamera en uiteraard ook een camera voor de selfies aan de voorkant van de smartphone.

Volledig scherm Foto getrokken met de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

Het hoge aantal pixels van de hoofdcamera moet ervoor zorgen dat er meer licht kan worden opgevangen om zo betere foto’s te bekomen wanneer het licht niet optimaal is. In het donker fotograferen is dan ook de focus van Samsung dit jaar. Het resultaat van dat werk is zoals steeds gemengd. Ja, je kan foto’s nemen waarop meer te zien is dan je op dat moment met het blote oog kan waarnemen. Of je daarmee dan kiekjes krijgt die écht uitmuntend zijn, dat is een andere zaak. Er mag bovendien werkelijk niets bewegen in de scène, want dan is het resultaat gegarandeerd onscherp.

Volledig scherm Een foto gemaakt met de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S22 Ultra in een nagenoeg volledig donkere kamer © Yorick Dupon

In situaties met meer licht krijg je foto’s die je kan verwachten van een smartphone met een prijskaartje vanaf 1.249 euro. Bijna altijd krijg je een pareltje, waarbij Samsung eindelijk heeft afgeleerd om kleuren te overdrijven.

Over de breedhoekcamera valt minder te zeggen dit jaar. Wil je mooie gebouwen op de gevoelige plaat vastleggen, dan is deze er ideaal voor. Bovendien zitten de kleuren ook hier goed én lopen ze erg gelijk met de hoofdcamera.

Volledig scherm Foto gemaakt met de breedhoekcamera van de Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

De eerste zoomcamera kan tot drie keer optisch inzoomen, wat bijvoorbeeld handig is om huisdieren te fotograferen zonder ze wakker te maken. Deze houdt bovendien goed stand wanneer het licht wat minder goed is. Naast de hoofdcamera is het er één die het vaakst handig van pas komt. Zo is deze zoomcamera ook leuk om portretten mee te maken.

De andere zoomcamera kan dankzij de periscooplens tot tien keer toe optisch inzoomen. Handig fotograferen is dat niet, want je moet je handen erg stabiel houden om een goed resultaat te krijgen. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk om scherpe foto’s te nemen wanneer er niet veel zonlicht aanwezig is. Wil je op citytrip verre gebouwen kunnen vastleggen, zoals het voorbeeld hierboven, dan komt deze periscoop van pas.

Een selectie foto’s getrokken met de Samsung Galaxy S22 Ultra kan je hier in detail bekijken.

Scherm om van te dromen

De echte uitblinker van de S22 Ultra is het scherm, zoals altijd bij Samsung-telefoons. Wie niets liever heeft dan een smartphone met een gigantisch scherm dat helder kan blijven in het felste zonlicht haalt best deze in huis. Om duimen en vingers van af te likken.

De ververssnelheid van de Samsung Galaxy S22 Ultra kan dit jaar variëren tussen de 1 en 120 Hz. Dat betekent dat wanneer je scrolt of gamet, animaties vliegensvlug en vlot zullen ogen. Wanneer je een tekst leest of een foto bekijkt, zal de telefoon geen batterij verspillen met het verversen van een stilstaand beeld.

Pennetje is geen optioneel accessoire meer

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

Vorig jaar vond Samsung het niet de moeite om een telefoon uit te brengen die een stylus integreerde. Wie dat wilde, kon een hoesje kopen voor de S21 Ultra waarin een pennetje kon worden opgeborgen. Bij deze S22 Ultra ging Samsung voor de logische beslissing door terug ruimte te maken in de telefoon voor een S Pen.

Alles wat je kon doen met een Samsung Note van weleer, kan je nu bij de S22 Ultra. Gaande van een snelle notitie maken door de stylus uit de telefoon te halen en te beginnen schrijven op het scherm tot tekeningen maken in de Samsung Notes-applicatie. Het werkt allemaal uitstekend. Logisch, want het bedrijf heeft er ruim tien jaar ervaring mee.

Het zal als muziek in de oren klinken van fans van de Note-telefoons dat er weer een nieuw toptoestel te koop is met een stylus. Anderen kunnen het zien als een leuke bonus die je in de loop der jaren kan leren integreren in je smartphonegebruik.

Langetermijninvestering

Samsung heeft moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de S22 Ultra langdurig te gebruiken zal zijn. Zo belooft de Koreaanse technologiegigant minstens de vier volgende jaarlijkse Android-updates te voorzien. Daarbovenop krijg je vijf jaar lang maandelijks een veiligheidsupdate van het bedrijf. Geen enkele andere fabrikant van Android-smartphones belooft meer.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

Bovendien zit er een grote batterij van 5.000 mAh in de smartphone, die voor zowat iedereen ruimschoots voldoende moet zijn om de dag mee door te komen. Zelfs met intensief gamen of een hele dag lang op de wandel zijn om foto’s te trekken, kan je op het einde van de dag nog meer dan 25 procent batterij over hebben. Weinig telefoons kunnen dat nadoen. Als je rekening houdt met de typische slijtage van een smartphonebatterij kan je nog enkele jaren verder.

Conclusie

Volledig scherm Samsung Galaxy S22 Ultra © Yorick Dupon

Voor veel mensen zal deze Samsung Galaxy S22 Ultra te groot en te duur zijn. De fabrikant heeft er dit jaar wel voor gezorgd dat het verschil met de toptoestellen van onder andere Apple, Oppo en Xiaomi een pak groter is. Wie meer wil dan een topsmartphone met groot scherm kan nu terug kiezen voor een telefoon met geïntegreerde stylus. Dat is iets dat geen enkele andere fabrikant doet.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is ongeëvenaard qua afwerking, softwareondersteuning en mogelijkheden. Ontegensprekelijk is dit de beste Android-smartphone die je momenteel kan kopen, maar je moet er wel minstens 1.249 euro voor over hebben. Een prijskaartje dat weinigen over hebben voor een telefoon.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is te koop vanaf 25 februari voor een adviesprijs vanaf 1.249 euro voor 128 GB aan opslag en 8 GB werkgeheugen. De kleuren zijn ‘Burgundy’, ‘Phantom Black’, ‘Phantom White’ en ‘Green’.

Voor dit artikel leende Samsung een Galaxy S22 Ultra uit aan de recensent gedurende een week.

