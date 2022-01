Regering geeft groen licht voor nieuwe regels privacywaakhond

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie had al bijna een jaar geleden zijn bezorgdheid geuit. Omdat ons land onvoldoende had gereageerd, startte de Commissie in juni een inbreukprocedure. Indien België niet in de pas loopt, kan het Europees Hof van Justitie de volgende stap betekenen, die onder meer financiële sancties kan opleggen. Een deadline van de Commissie werd niet gehaald, maar nu is er dan eindelijk schot in de zaak.