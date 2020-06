Reddit wil haatzaaien en racisme expliciet verbieden RL

19 juni 2020

00u16

Bron: BuzzT/ANP, The Atlantic 4 iHLN Reddit wil een expliciet verbod op haatspraak opnemen in hun beleid. Dat heeft Steve Huffman, mede-oprichter en CEO het populaire internetforum, gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Een grote groep moderators had een open brief gestuurd aan Huffman en het bestuur van Reddit waarin kritiek werd geuit op hoe het socialmediabedrijf omgaat met racisme en haatspraak.

De brief werd geschreven nadat Huffman eerder in een bericht aan medewerkers van Reddit zijn steun had uitgesproken aan de Black Lives Matter-beweging. "We tolereren geen haat, racisme en geweld. We moeten nog veel doen om dat aan te pakken op ons platform, maar ons standpunt is helder", had de topman gezegd.

De schrijvers van de brief waren het daar niet mee eens. "Telkens weer deze uitspraken dat jullie ons horen, dat dit een prioriteit is en dat jullie eraan werken is niet genoeg", luidde de reactie. Reddit worstelt al jaren met racisme en haatspraak op het platform, en volgens de schrijvers van de brief heeft het bestuur er nooit serieus werk van gemaakt om dat probleem aan te pakken.

Ook werd Huffman onder meer hypocrisie verweten, waarbij gebruikers wezen op eerdere uitspraken van de topman. Zo had Huffman in 2018 nog gezegd dat openlijk racisme en beledigingen niet verboden waren op het platform.

