Record voor Sony: PlayStation 4 is al 100 miljoen keer verkocht ADN

30 juli 2019

16u44

Bron: ANP 2 iHLN Sony heeft al meer dan 100 miljoen exemplaren van de ‘PlayStation 4' verkocht. Dat is een record. Nog nooit wist een spelcomputer zo snel die mijlpaal te bereiken, zegt analist Daniel Ahmad van onderzoeksbureau Niko Partners.

De PlayStation 4 kwam in november 2013 op de markt. In de afgelopen drie maanden zijn er 3,2 miljoen stuks verkocht, aan het eind van het kwartaal ervoor stond de teller op 96,8 miljoen.



Het oude record stond op naam van voorganger PlayStation 2. Die werd in 2000 uitgebracht en brak na vijf jaar en negen maanden door de grens van 100 miljoen stuks. Ook de Wii kan niet tippen aan de PlayStation 4.