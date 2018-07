Record: 400.000 Vlamingen vinden dagelijks de weg naar onze HLN-app

iHLN

Goed nieuws voor Het Laatste Nieuws / HLN. Onze nieuwsapp telde de afgelopen maand voor het eerst meer dan 400.000 gebruikers op dagbasis. Dat is een record. Vorig najaar bleek al uit de CIM-cijfers dat HLN de grootste app in Vlaanderen is . Sinds de grondige vernieuwing van onze nieuwsapp zagen we ook toen al het aantal gebruikers toenemen. En we zijn heel dankbaar dat steeds meer Vlamingen dagelijks de weg vinden naar onze app.