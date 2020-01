Randloze 8k-televisies en toiletrolrobot op grootste techbeurs van de wereld Techredactie/Hardware Info

06 januari 2020

19u55

Op de technologiebeurs CES in Las Vegas kondigen fabrikanten de nieuwste gadgets en andere technologische snufjes aan. De beurs gaat officieel morgen pas van start, maar onder meer Samsung deed de nieuwste producten al uit de doeken.

Nieuwe Samsung-smartphones met vier camera’s

Samsung heeft deze CES twee nieuwe smartphones onthuld: de Galaxy A51 en A71. De telefoons vallen qua prijs in het middensegment en vallen voornamelijk op door een rechthoekig camera-eiland met vier lenzen. De A51 heeft een hoogwaardig oledscherm van 6,5 inch, terwijl zijn grotere broer een display van 6,7 inch heeft. De camera’s zijn op de twee toestellen hetzelfde. Verwacht een hoofdcamera van 64 megapixel, een groothoekcamera, een macrolens voor close-ups en een vierde camera om diepte te zien. Het prijsverschil tussen de twee bedraagt 100 euro. De A71 begint bij 469 euro terwijl de A51 minimaal 369 moet kosten.

Een maaltijdbezorgrobot

Vorig jaar maakte de Franse fabrikant van auto-onderdelen Valeo bekend dat het een samenwerking was aangegaan met het Chinese Meituan Dianping, een on-demand thuisbezorgdienst. Tijdens CES maken beide bedrijven bekend dat ze een prototype hebben ontwikkeld van een autonome elektrische ‘bezorgdroid’ genaamd Valeo eDeliver4U. Het wagentje kan tot zeventien maaltijden per rit leveren, genereert geen vervuilende emissies en kan autonoom rijden in een drukke stad. De eDeliver4U haalt een topsnelheid van 12 km/u.

Een scherm van 7,4 (!) meter

Een nieuwe variant van Samsung’s ‘The Wall’. Twee jaar geleden toonde Samsung voor het eerst een zeer geavanceerd microledscherm van 150 inch, of een schermdiagonaal van 3,81 meter. Inmiddels is de grootte van ‘The Wall’ bijna verdubbeld, tot 292 inch of 7,4 meter. De techniek van een microledscherm lijkt veel op het eerdergenoemde oled, waarbij pixels zelf licht geven en individueel uitgeschakeld kunnen worden. Het grote verschil: Microled zou minder snel inbranden dan oled.

Een ‘infinity screen’ van Samsung

Eén van de opvallendste aankondigingen dit jaar, opnieuw van Samsung: De ‘infinity screen’ 8K-televisie van het merk, waarbij bijna geen randen meer zichtbaar zijn. Het scherm komt in twee variaties: de Q950TS en Q900TS, waarbij de duurste variant slechts 15 millimeter dik is. Ook beschikken de nieuwste modellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant over nieuwe kunstmatige intelligentie die het upscalen (een ​​signaal omzetten van een lagere resolutie naar een hogere resolutie) verbeteren. Hoeveel de televisie gaat kosten, is nog niet duidelijk.

Verticaal tv-kijken

Een ander opvallend tv-model is Samsung’s The Sero. Het scherm kan zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden, wat handig is bij het afspelen van mobiele filmpjes. Deze video’s zijn steeds vaker verticaal en worden op horizontale tv’s met zwarte balken weergegeven. The Sero kwam eerder uit in Zuid-Korea, maar Samsung beloofde deze beurs dat de televisie ook buiten de thuisbasis van de fabrikant verkrijgbaar zal zijn.

Medisch multifunctioneel apparaat: Mediwand

Een medische startup genaamd MediWand lanceert een multifunctionele gadget die de medische wereld moet veroveren. Het gelijknamige product is namelijk geschikt om acht aspecten van onze lichamelijke gezondheid te meten.

Om te beginnen kun je met de functionaliteit voor het hart luisteren naar het hart, de hartslag meten en een ecg uitvoeren. Je kunt met de stethoscoop ook naar de longen luisteren en de ademhalingsfrequentie meten, en de concentratie zuurstof in het bloed is te meten met een zuurstofsaturatiemeter. Een otoscoop is ingebouwd om in de oren te kunnen kijken.

Met de onderkant kun je een echogram maken van de buikholte (abdomen), waarbij de toestand van de organen in de buik wat duidelijker wordt. Dat betekent dat je de nieren, de maag, lever, de milt, de baarmoeder, eierstokken en (bij een zwelling) de blaas tot op zekere hoogte kunt onderzoeken. De huid kan ook onderzocht worden, en een simpele thermometer is ook geïntegreerd als iemands lichaamstemperatuur gemeten moet worden.

Een robot voor op de WC

Het Amerikaanse bedrijf Charmin produceert al sinds jaar en dag toiletpapier. Op CES komt de fabrikant met de rollbot, een robot die in het geval van (hoge) nood een nieuwe rol toiletpapier kan brengen. De vraag blijft wel nog hoe het apparaat zonder armen een nieuwe rol te pakken krijgt.

Zonnewering

Verder is onder meer al bekend dat het Duitse technologieconcern Bosch op de CES onder andere een glazen zonnewering voor auto’s zal tonen. Het systeem volgt door middel van camera’s de positie van de ogen van de bestuurder en verduistert de ruit alleen precies daar waar de zon voor verblinding zou zorgen.