Rage against the machine: burgers in techstad San Francisco vallen robots en zelfrijdende auto’s aan ADN

08 maart 2018

09u53

Bron: The Guardian, San Francisco Business Times 0 iHLN In San Francisco, bij uitstek de technologiehoofdstad van de wereld, wordt volop getest met zelfrijdende auto’s en robots. Maar de inwoners zijn duidelijk niet altijd even opgezet met hun nieuwe onbemande vriendjes. Het gaat er zelfs geregeld agressief aan toe. Zo worden zelfrijdende auto’s aangevallen en robots in elkaar geslagen en omgekiept. Mens versus machine.

Uit rapporten van de DMV (Department of Motor Vehicles, red.) over incidenten met zelfrijdende auto’s in Californië in 2018, blijkt dat in twee van de zes gevallen sprake was van bewuste aanvallen van boze burgers. Zo liep op 10 januari een woedende wandelaar in San Francisco recht op een zelfrijdende auto af die stilstond om voetgangers te laten oversteken en sloeg hij woest zijn volledige lichaam tegen het autonome voertuig van General Motors. De man “schreeuwde naar de auto”, zo klinkt het. "Hij trof de linkerkant van de achterbumper met zijn hele lijf." Niemand raakte gewond, de auto kwam er met een kapot achterlicht vanaf. In een ander incident op 28 januari stapte een taxichauffeur in San Francisco uit zijn voertuig om een andere zelfrijdende GM-auto te belagen. De man “sloeg op het raam langs de passagierskant", met een kras tot gevolg.

Het is niet de eerste keer dat in San Francisco aanvallen op autonome techsnufjes worden geregistreerd. Ook in december vochten San Franciscanen fysiek terug tegen de opmars van robots in hun stad. Toen moest een lokaal dierenasiel zijn patrouillerende securityrobot van Knightscope van de straat halen na kritiek van de bevolking én een moordpoging op de robot. Die gebruikt lasers en sensoren om het gebied bij het gebouw te monitoren voor criminele activiteiten en moest daklozen belemmeren zich te settelen op de stoep. Maar al snel ging het mis.

Barbecuesaus

Al gauw bleek het ding voor velen namelijk geen vriendelijke R2-D2-variant te zijn. Verschillende inwoners en daklozen kloegen dat de robot hen lastigviel en zelfs de stuipen op het lijf joeg. Zo getuigde inwoner Fran Taylor over een enge ontmoeting met de droid, die luid piepend recht op haar afkwam toen ze met haar hond aan het wandelen was. "Mijn hond blafte luid, ik schreeuwde tegen de robot om te stoppen." Uiteindelijk deed het dat ook, op enkele meters afstand. Terwijl de meesten het hielden bij gemopper over de aanwezigheid van de robot, besloot iemand het ding wat later uit de weg te ruimen door er een zeil over te gooien, de robot om te kieperen en barbecuesaus op de sensors te gieten.

In april werd een dronken man in de boeien geslagen nadat hij een andere veiligheidsrobot van Knightscope hardhandig had omgegooid in Mountain View, de Silicon Valley-stad waar Google is gevestigd. Verschillende andere pogingen om robots te beteugelen waren subtieler. Het betreft vooral voorzichtig omgekantelde robots, zodat ze 'schildpadgewijs' niet meer recht kunnen komen.

Not shitting you, but I actually just rescued a robot in distress on the street after someone had tipped it over. This is one of those weird dreams, right. pic.twitter.com/Jh57DNqw1M Gary Turner(@ garyturner) link

Maatregelen

In december werden dan weer maatregelen getroffen tegen de onbemande robots die pakketjes en maaltijden moeten bezorgen in San Francisco. Een wet werd goedgekeurd die het aantal autonome leveringsrobots limiteert op de voetpaden van de stad, na klachten van inwoners dat ze erover struikelden. Of scherper geformuleerd door een boze man: “het delen van de stoep met de agressieve natte dromen van ondernemers”. Schepen Norman Yee schaarde zich achter het volk. “Niet elke innovatie is goed voor de samenleving”, zei hij. “Trottoirs zijn voor mensen, niet voor robots. Als we onze samenleving niet waarderen en niet meer naar de winkel kunnen zonder mogelijk omvergereden te worden door een robot… Wat is er dan eigenlijk aan het gebeuren!?”

Soms lost het probleem tot groot jolijt van de tegenstanders zich ook vanzelf op. Zo pleegde een andere robot van Knightscope in Washington D.C. vorig jaar "zelfmoord" door naar een publieke fontein te rollen en zichzelf te verdrinken.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn 🚀🚀(@ bilalfarooqui) link