Proximus verhoogt prijzen op 1 januari ADN

05 november 2019

12u09

Bron: Belga 52 iHLN Proximus verhoogt op 1 januari verschillende van zijn tarieven. Dat blijkt uit nieuwe prijslijsten die de telecomprovider op zijn website heeft gepubliceerd. Onder meer de packs Tuttimus en Familus worden duurder.

Net als vorig jaar trekt Proximus zijn prijzen met Nieuwjaar op. "We moeten jaarlijks massaal investeren om ons netwerk van de toekomst te bouwen, bijvoorbeeld voor fiber en binnenkort voor 5G", geeft woordvoerder Fabrice Gansbeke als reden voor de prijsverhoging.

Onder meer de populaire bundels zoals Internet+TV (+1 euro per maand) of de all-in-packs Tuttimus (+1,5 euro) en Familus (+1,5 euro) worden duurder, net als enkele oudere bundels. Ook bepaalde tarieven voor vaste telefonie gaan de hoogte in. Wie enkel internet of een mobiel abonnement afneemt, blijft buiten schot.



Proximus zegt dat klanten op hun factuur informatie zullen krijgen over de prijsverhogingen die op hen van toepassing zijn.