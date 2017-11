Proximus misleidt met nieuw aanbod 'Minimus': meer betalen voor minder 'Minimus' of 'Maximus'? KV

Proximus lanceerde het nieuwe 'Minimus'-pack vandaag in alle stilte. Proximus heeft maandag een nieuwe productbundel gelanceerd met internet, tv en mobiele telefonie. Het nieuwe pack 'Minimus' vervangt het vroegere aanbod "Internet+TV+Mobile", maar kost wel 4 euro per maand meer en bevat voor die prijs de helft minder inbegrepen mobiele data.

Proximus lanceerde het nieuwe 'Minimus'-pack vandaag in stilte op zijn site. Er zit vast internet in, plus digitale televisie en een of meerdere mobiele abonnementen. Echt nieuw is de formule echter niet, want Proximus bood al zo'n pack aan onder een andere naam. Het lijkt er eerder op dat de operator onopvallend de prijs wil optrekken.

In de minimumconfiguratie, met 1,5 GB mobiele data en zonder extra zenderpakketten, kost 'Minimus' immers 74,99 euro per maand. Dezelfde combinatie, maar met dubbel zoveel mobiele data, kostte in het verdwenen pack "Internet+TV+Mobile" 70,99 euro. Wie er een gsm-abonnement bij wil met 10 GB was voorheen 81,99 euro per maand kwijt, bij "Minimus" is dat 99,99 euro. Proximus lanceert de vernieuwde formule wel met een tijdelijke korting van 25 euro tijdens de eerste vier maanden.

Proximus-woordvoerder Haroun Fenaux stelt dat de twee producten niet met elkaar te vergelijken zijn. "We hebben een nieuw product gemaakt", klinkt het. Hij wijst op een verschil: bij 'Minimus' kunnen alle gsm-abonnementen die in hetzelfde pack zitten, gratis naar elkaar bellen. Dat is inderdaad een verschil, maar in de vergelijking met een pack van 10 GB mobiele data gaat ze al niet meer op. In dat geval zit bij beide packs onbeperkt bellen en maakt het dus niet uit dat bellen naar familie gratis is. Toch bedraagt het prijsverschil in dat geval liefst 18 euro per maand.

Voorts benadrukt de Proximus-woordvoerder dat er geen plannen zijn om de huidige gebruikers van het pack "Internet+TV+Mobile" te verplichten om over te stappen naar 'Minimus'. Klanten met het oude pack die zich niet laten verleiden door het tijdelijke voordeel van de promotie, kunnen dus nog blijven genieten van de lagere prijzen en de hogere data. Voor nieuwe klanten wordt het oude pack echter "niet langer gecommercialiseerd" en is het dus niet meer beschikbaar.