Proximus lanceert morgen 5G in meer dan dertig gemeenten

31 maart 2020

31 maart 2020

08u43

Proximus lanceert vanaf morgen als eerste provider in België zijn eigen 5G-aanbod. Dat maakt het telecombedrijf vandaag bekend in een persbericht over de bedrijfsstrategie voor 2022. Het 5G-aanbod moet ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen surfen.



Het Mobilus 5G unlimited-plan, dat wordt aangeboden voor 49,99 euro per maand, biedt onbeperkt internet. Het bereik bedraagt zeker dertig gemeenten, verspreid over het hele land. Al gaat het om een “light” versie van die nieuwe technologie. Er is immers nog geen spectrum geveild, er zijn nog geen nieuwe stralingsnormen en Proximus heeft ook geen nieuwe antennes geïnstalleerd.



Met de bestaande infrastructuur kan het bedrijf naar eigen zeggen 5G met snelheden tot 30 procent boven die van 4,5G aanbieden. “Maar dat zal blijven evolueren. Dit vervangt niet de nood aan een spectrumuitrol”, luidt het. Het aanbod is beschikbaar voor particulieren, maar bedrijven kunnen bij Proximus informeren naar specifieke aanbiedingen.

Opvallend is dat Brussel ontbreekt in de lijst van 30 gemeenten waar 5G wordt uitgerold. “Daar is het niet mogelijk met de stralingsnormen”, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Brussel hanteert al langer lagere normen dan de andere gewesten. Ook Gent ontbreekt, en in Antwerpen is enkel een deel van de haven gedekt. Onder meer delen van Kortrijk, Brugge, Mechelen, Zaventem, Oostende, Knokke-Heist, Leuven en Hasselt hebben wel dekking.

Ander plannen

Proximus, dat beroep doet op de huidige 4G-infrastructuur, laat verder nog weten dat het een strategisch samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met Brussels Airport om 5G-bereik binnenshuis voor passagierszones aan te bieden in de toekomst.



Ook het miljardenproject rond glasvezel, het supersnelle vaste netwerk, wordt versneld. Proximus wil boven het oorspronkelijke plan uit 2016 nog 800.000 extra woningen aansluiten tegen 2025, en zelfs een miljoen tegen 2026. Het bedrijf gaat ook op zoek naar partners die bereid zijn om samen te werken of mee te investeren. Tegen 2025 wil Proximus 2,4 miljoen woningen op glasvezel aansluiten.

