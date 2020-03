Proximus en Telenet zien internetgebruik fors stijgen ADN

16 maart 2020

15u40

Proximus en Telenet zien opvallend veel meer verkeer op hun vaste internetnetwerk dan op een "normale" maandag. Dat melden beide telecomoperatoren. Het lijkt erop dat er veel van thuis wordt gewerkt.

Proximus zag maandagvoormiddag 50 procent meer trafiek, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Er lijkt dus massaal getelewerkt te worden, maar toch lag het verbruik nog onder een klassieke "avondpiek" bij Proximus. Die doet zich traditioneel voor als mensen thuiskomen van hun werk of school.

Ook wordt er nog steeds meer gebeld via het mobiele netwerk. Proximus stelt vast dat er tot 60 procent meer gebeld wordt dan normaal. Dat was ook vorige week al het geval. Het mobiele dataverbruik ligt dan weer iets lager dan gebruikelijk, wellicht omdat veel mensen hun smartphone met hun wifi-netwerk thuis hebben verbonden.



Telenet meldt ongeveer dezelfde trends. "Op het vaste netwerk is er zo'n 70 tot 80 procent meer verkeer dan op een normale maandag", zegt het bedrijf. "Mobiele data nam dan weer met 15 à 20 procent af. En bellen blijft toenemen: vergeleken met een doorsnee maandag, belden we mobiel 60 procent meer, en via de vaste lijn zelfs dubbel zo veel.”