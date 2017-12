Proximus-CEO wil ook in Europa sleutelen aan netneutraliteit SI

15u39

Bron: Belga 2 Photo News iHLN Toen vorige week duidelijk werd dat in de VS onder impuls van de Republikeinen de strenge regels rond netneutraliteit zullen sneuvelen, klonk het in politieke kringen dat daarvan in Europa geen sprake kan zijn. Proximus-CEO Dominique Leroy ziet het anders: zij wil dat grootverbruikers als Netflix, Google en Facebook betalen aan de telecomoperatoren.

Na een stemming in de Amerikaanse Federal Communications Commission worden regels uit 2015 teruggeschroefd. Amerikaanse internetproviders zullen niet langer alle internetverkeer gelijk moeten behandelen. Ze zouden bedrijven bijvoorbeeld kunnen laten betalen om een snellere verbinding met de consument te krijgen, al hebben de Amerikaanse internetproviders gezegd dat ze niet van plan zijn om concurrentieverstorende "fast lanes" te creëren.

Vanuit Europa kwamen voornamelijk afwijzende reacties op de Amerikaanse beslissing. Europees Commissaris voor Digitale Markt Andrus Ansip zei dat hij netneutraliteit in Europa zal blijven beschermen: "Het toegangsrecht tot het open internet zonder discriminatie of tussenkomst (zoals blokkeren of vertragen) is ingeschreven in het EU-recht". De Belgische telecomminister Alexander De Croo trad hem bij: "Europa zal een vrijhaven van internet zijn in de wereld".

Ervaring voor eindgebruiker moet dezelfde blijven

Proximus-CEO Dominique Leroy ziet wel redenen om aan de netneutraliteit te sleutelen in Europa. Dat zei ze toen haar vrijdag gevraagd werd om een reactie op de Amerikaanse beslissing. "Netneutraliteit is belangrijk om vrije toegang te garanderen voor kleine spelers", erkende ze. "Maar het gaat te ver als spelers zoals Google, Netflix en Facebook steeds meer capaciteit nodig hebben - door bijvoorbeeld HD en 4K-televisie aan te bieden - maar daar niets voor moeten betalen. De gratis distributie heeft hen groot gemaakt."

De Proximus-CEO vergelijkt het met zware vrachtwagens die het wegennet gebruiken. Voor hen is een kilometerheffing ingevoerd. Ze pleit voor een gelijkaardig systeem voor de grote slokoppen van het internet. "Tijdens piekmomenten in het weekend is Netflix bij ons al goed voor 10 à 15 procent van de trafiek", stelt Leroy, die eraan toevoegt dat voor de eindgebruiker de ervaring wel steeds dezelfde moet blijven.