Professionele gamer jaar lang geschorst na overwinningsspeech over betogers Hongkong

08 oktober 2019

17u45

Bron: AD.nl 1 iHLN Een professionele gamer is voor een jaar geschorst én verliest het prijzengeld dat hij won in een toernooi rondom het populaire kaartspel ‘Hearthstone’. In een interview na afloop van een belangrijk toernooi sprak Ng Wai Chung, alias Blitzchung, namelijk zijn steun uit voor demonstranten die al weken protesteren voor een vrij Hongkong.

Ng Wai Chung verdient zijn geld met het spelen van de game ‘Hearthstone’. Afgelopen weekend deed hij mee aan de Asia-Pacific Grandmasters, een van de belangrijkste toernooien van het spel. Na de overwinning op het toernooi mocht hij een toespraak houden. Hier worden meestal sponsors en fans bedankt voor hun steun, maar Blitzchung sprak, gekleed in gasmasker en bril, vooral steun uit voor de demonstranten ‘in zijn land’ Hongkong. Dat werd live uitgezonden naar duizenden kijkers.



De commentatoren, die tijdens de toespraak onder de tafel kropen om duidelijk te maken dat ze geen onderdeel waren van het protest, zijn ook niet meer welkom bij de gamecompetitie. Dit tot grote verbazing van fans en kenners.

Bang voor boycot

Het digitale kaartspel wordt gemaakt door het grote Amerikaanse gamebedrijf Blizzard Entertainment, bekend van onder meer de ‘WarCraft’-games. De ontwikkelaar is bang dat de uitspraken van de speler leiden tot een boycot van zijn games in China, de grootste gamemarkt ter wereld. “Na onderzoek nemen we de stappen die nodig zijn om herhaling te voorkomen”, liet Blizzard in een verklaring weten.



In de reactie stelt Blizzard dat de uitspraken een overtreding zijn van de toernooiregels; het is niet toegestaan om “een daad te verrichten die de speler schande toebrengt, een deel van het publiek beledigt of anderszins Blizzards imago schaadt”. Tegelijk stelt Blizzard dat het “achter ieders rechten staat om gedachten en meningen te uiten”, maar “dat de regels van het toernooi nageleefd moeten worden”. Op Weibo, de Chinese versie van Twitter, meldde het bedrijf ook: ‘We zullen, zoals altijd, de waardigheid van het land met kracht beschermen’.

Zo’n protest is tijdens een overwinningsspeech daadwerkelijk tegen de regels, maar sociale media vinden de straf veel te zwaar. Ook vinden ze dat Blizzard de vrijheid van meningsuiting zo onderdrukt. Tot overmaat van ramp is de professionele carrière, dat betekent dat hij zijn inkomen haalt uit het spel, van de speler voorbij. Hij mag zeker een jaar niet meespelen en moet ook nog eens al het geld inleveren.

In Hongkong is het al weken onrustig. Duizenden inwoners gaan dag na dag de straat op omdat zij vinden dat China zich te veel bemoeit met de autonome regio. Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar mocht daarbij zijn eigen politieke stelsel behouden.

Moederbedrijf Activision Blizzard heeft nauwe banden met grote Chinese bedrijven als Tencent en NetEase. Dat verspreidt nieuwe games van de Amerikanen, zoals ‘Call of Duty’ en ‘Diablo’, in China en andere belangrijke markten in Azië. Tencent, de grootste gameuitgever ter wereld, heeft een minderheidsaandeel in het bedrijf.