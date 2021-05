Productie van auto’s en spelcomputers meer en meer in gevaar: grootste chipfabrikant ter wereld in de problemen door droogte

Per dag rekent de fabriek op zo'n 200 miljoen liter water. “Dat water kan niet zomaar uit zee komen. Het moet heel schoon en zuiver water zijn, anders gaan de chips kapot. Het wordt tijdens de productie gebruikt om te spoelen”, zegt hoogleraar Bram Nauta van de Universiteit Twente in RTL Nieuws.

Maar water zien de mensen in Taiwan de laatste tijd echter niet veel. Het land kampt met de ergste droogte in 56 jaar. Zo raasde geen enkele tyfoon over het land, terwijl dat in een normaal jaar drie of vier keer gebeurt.