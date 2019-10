Problemen met digitale krant in nieuwste versie iOS Redactie

30 oktober 2019

Vervelend nieuws voor de lezers van onze digitale krant die een iPhone of iPad gebruiken met daarop de nieuwste versie van iOS (13.2).

Gebleken is dat de krant niet goed gelezen kan worden in de app. Er valt alleen gebruik te maken van de PDF-krant, waarbij kan worden ingezoomd. De tekstversie van de krant werkt hierbij niet. Wie versie 12 of lager van iOS voor iPhone of iPad gebruikt, heeft geen problemen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing en die zal er zijn rond 8 november. DPG Media excuseert zich voor het ongemak.