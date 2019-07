Problemen bij Facebook, Instagram en WhatsApp opgelost Techredactie

04 juli 2019

03u02

Bron: AD.nl, Belga 883 iHLN De storingen van de apps van Facebook, Instagram en WhatsApp zijn voorbij. Dat meldt Facebook. De apps kampten gisteren met een storing die uiteindelijk pas na ongeveer acht uur was opgelost. Door het probleem konden gebruikers geen foto’s meer uploaden en versturen.

De problemen ontstonden volgens het bedrijf tijdens onderhoudswerkzaamheden. Vooral gebruikers in de Verenigde Staten en Europa werden getroffen door de storing. Wat er precies is gebeurd meldt Facebook niet. Het bedrijf kreeg 22.000 klachten van gebruikers. 14.000 daarvan gingen over problemen met Instagram.

Duizenden getroffen gebruikers waren boos en uitten hun ongenoegen hierover op sociale platforms zoals Twitter. Ook op de website Allestoringen maakten duizenden gebruikers melding van problemen. Zo zou het nieuwsoverzicht van Facebook slecht laden en waren foto's niet te zien. Ook ontvingen sommige WhatsApp-gebruikers geen berichten en konden mensen geen bestanden meer uploaden. Ook de webversie van WhatsApp was soms onbereikbaar.

Facebook kondigde aan de panne zo snel mogelijk op te lossen. “We weten dat sommige mensen momenteel problemen hebben om foto’s, video’s en andere bestanden te uploaden op onze apps. We werken eraan om de toestand zo snel mogelijk weer normaal te maken”, liet een woordvoerder weten. De problemen waren uiteindelijk pas zo'n acht uur later onder controle.

In maart vond ook al een grootschalige storing plaats. Die werd pas vijf uur later verholpen. Een oorzaak werd ook toen niet gegeven.