Privégegevens van duizenden pornoacteurs liggen mogelijk op straat ADN

15 januari 2020

17u19

Bron: ANP, BBC 0 iHLN De persoonlijke gegevens van duizenden pornoacteurs en -actrices zijn misschien op straat komen te liggen. De data waren opgeslagen op een server die niet was afgeschermd en eenvoudig van buitenaf kon worden bezocht. Of kwaadwillenden dat hebben gedaan, is niet bekend.

Op de Amazon webserver van PussyCash zijn onder meer scans van paspoorten, rijbewijzen en geboorteaktes van meer dan 4.000 (webcam-)modellen te vinden, melden onderzoekers van vpnMentor.

Véél info

Daarop staan hun echte namen, geboortedata, pasfoto's, handtekeningen, huisadressen en soms ook de namen van hun ouders. Ook staan contracten met acteurs en actrices op de server, met daarin details over hun fysieke kenmerken. Op de server staan ook profielen die de acteurs en actrices over zichzelf hebben geschreven, bijvoorbeeld over geaardheid en voorkeuren. De modellen komen voornamelijk uit de VS, maar ook uit Latijns-Amerika, Tsjechië, Hongarije en ook Nederland.

Stalking, chantage, ...

De informatie kan worden gebruikt voor onder meer identiteitsfraude. Kwaadwillenden zouden ook kunnen proberen om fans op te lichten. Die fans zouden de acteurs ook kunnen stalken, als ze erachter komen hoe iemand heet en waar hij of zij woont. Bovendien kunnen de acteurs er ook mee worden gechanteerd. “Dit lek kan levens verwoesten”, klinkt het bij de onderzoekers.

De meest recente mappen zijn in de afgelopen weken nog aangemaakt, maar er zitten ook mappen van 10 tot 20 jaar geleden tussen. Deze modellen hebben de pornowereld wellicht verlaten en misschien willen ze niet dat vrienden, familieleden of partners weet krijgen van hun verleden. En sommige acteurs komen uit landen waar homoseksualiteit streng verboden is.