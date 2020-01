Populaire datingapps Tinder en Grindr delen illegaal persoonlijke gegevens HLA

14 januari 2020

20u29

De populaire datingapps Tinder en Grindr delen persoonlijke gegevens, waaronder de seksuele geaardheid van gebruikers. Dat blijkt uit een studie van de Noorse Consumentenraad, een onafhankelijk orgaan. De organisatie onderzocht de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door tien apps en concludeert dat "de reclame-industrie systematisch de wet overtreedt".

De LGBT-datingapp Grindr deelt volgens de raad GPS-gegevens, het IP-adres, leeftijd en geslacht met verschillende derde partijen. Reclameactoren zouden gebruikmaken van die informatie om gebruikers gedurende een periode en op verschillende apparaten te volgen. Op die manier kunnen ze uitgebreide profielen over individuele consumenten opstellen. "Deze profielen en groepen kunnen op hun beurt worden gebruikt om reclame te personaliseren, maar ook voor andere doeleinden zoals discriminatie, manipulatie en uitbuiting", klinkt het in het rapport.

"Dit is een waanzinnige schending van de privacyrechten van de Europese gebruikers", reageert de Oostenrijkse activist Max Schrems in een verklaring van de Consumentenraad. In mei 2018 ging de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming van kracht, ook wel GDPR genoemd. Die legde het delen van persoonlijke gegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties aan banden. "Elke keer dat je een app als Grindr opent, ontvangen adverteerders je GPS-gegevens, je Ad-ID en het feit dat je een homoseksuele datingapp gebruikt", aldus Schrems nog.

Ook datingapps Tinder en OkCupid zouden persoonlijke gegevens delen met tientallen bedrijven. Andere apps met gevoelige informatie zoals Qibla Finder, een app die moslims de weg naar Mekka wijst, en Clue en MyDays, apps om een menstruatiecyclus bij te houden, zouden zich volgens de organisatie ook schuldig maken. "Twintig maanden na de inwerkingtreding van de GDPR worden consumenten nog steeds op grote schaal online gevolgd en geprofileerd, en hebben zij geen enkele mogelijkheid om te weten welke entiteiten hun gegevens verwerken en hoe zij deze kunnen tegenhouden", betreurt de Consumentenraad.