Populaire app Wombo laat iedereen meezingen via artificiële intelligentie

De applicatie is van Canadese makelij en is sinds eind februari beschikbaar voor Android en iOS. Een foto van een persoon uploaden is voldoende om die om te toveren in een video waarin de persoon met een door de gebruiker gewenst liedje lipsynct, allemaal via artificiële intelligentie (AI). Het gaat om deepfaketechnologie. De evoluerende techniek laat toe het gezicht van iemand anders digitaal in een video te plakken. Zo kun je een persoon iets laten zeggen, wat hij of zij helemaal nooit heeft gedaan. Met alle gevolgen van dien ... iets waar Facebook-baas Mark Zuckerberg en recenter de Britse Queen ook over kunnen meepraten.