Populaire app Clubhouse binnenkort ook beschikbaar voor Androidgebruikers

Clubhouse werd in maart vorig jaar gelanceerd door grote ondernemers uit het Amerikaanse Silicon Valley, waarna er vooral beroemdheden en rijke ondernemers op zaten. Inmiddels wordt de app door een langzaam groeiend publiek gebruikt. Het verschil met andere sociale media-apps is dat Clubhouse is gericht op communicatie via gesproken tekst. Dat maakt het anders dan bijvoorbeeld Twitter (geschreven tekst), Instagram (foto’s) en TikTok (video’s).

Leden van Clubhouse kunnen verschillende virtuele ‘kamers’ betreden om mee te luisteren of deel te nemen aan een live gesprek over een specifiek onderwerp. Clubhouse laat maximaal vijfduizend mensen per kamer toe en gesprekken zijn na afloop niet meer te herbeluisteren. Toegang tot de app is exclusief voorbehouden voor leden, en juist dat maakt de app zo populair. Lid worden kan enkel op uitnodiging van een bestaande gebruiker, en iedere gebruiker kan slechts twee uitnodigingen versturen.

Tot nu was de app enkel beschikbaar voor iPhonegebruikers, maar daar komt nu dus verandering in. Deze week wordt de app gelanceerd in de Amerikaanse Google Play Store, en zal in de loop van de komende weken beschikbaar zijn in de rest van de wereld. Gebruikers buiten de VS kunnen zich nu al pre-registreren voor toegang via de Clubhouse pagina in de Google Play Store, om op de hoogte te worden gebracht wanneer de Android-app beschikbaar is in hun regio.