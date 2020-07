Pompeo: “VS overwegen om TikTok te verbieden” TTR

07 juli 2020

11u06

Bron: Reuters, CNN 1 iHLN De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft in een interview op Fox News gezegd dat de VS overwegen om Chinese sociale media-apps, waaronder de populaire videoapp TikTok, te verbieden. Volgens Amerikaanse wetgevers betekenen dergelijke apps een gevaar voor de nationale veiligheid.

De Amerikaanse autoriteiten maken zich zorgen over de manier waarop TikTok met de gegevens van gebruikers omgaat. “De VS overwegen om Chinese sociale media-apps, waaronder TikTok te verbieden. Ik wil niet voor de beurt van de president spreken, maar het is iets wat momenteel bekijken”, aldus Pompeo in een interview. “We nemen dit erg serieus. Als je je privacy in handen van de Chinese Communistische Partij wilt leggen, dan moet je dergelijke apps zeker downloaden.”

TikTok, dat eigendom is van het Chinese moederbedrijf ByteDance, werd herhaaldelijk bekritiseerd door Amerikaanse politici. Ze beschouwden de app als een bedreiging voor de nationale veiligheid wegens de banden met China. Amerikaanse wetgevers beweren dat het bedrijf ertoe gedwongen kan worden om “samen te werken met de inlichtingendienst die wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij”. De app, die niet beschikbaar is in China, heeft getracht afstand te nemen van zijn Chinese wortels om zo een mondiaal publiek aan te spreken. Ze benadrukt de onafhankelijkheid tegenover China.

Pompeo’s opmerkingen komen te midden van groeiende Amerikaans-Chinese spanningen over de manier waarop China de uitbraak van het coronavirus heeft getackeld en hoe er op de protesten in Hongkong wordt gereageerd. Ook woedt er al bijna twee jaar een handelsoorlog tussen de twee landen.

TikTok is enorm in de Verenigde Staten en andere westerse landen. In de eerste drie maanden van dit jaar werd de app maar liefst 315 miljoen keer gedownload. Onlangs heeft de Indiase overheid TikTok verboden, samen met nog 58 andere Chinese apps, na een clash aan de grens tussen India en China.