Politie waarschuwt voor oplichting via QR-code: fraudeurs proberen zo je rekening te plunderen HAA

16 januari 2020

15u25

Bron: Federale Politie 87 iHLN De federale politie waarschuwt voor fraudeurs die bankrekeningen proberen te plunderen met een QR-code. De oplichtingsmethode is populair bij onze noorderburen en zou ook naar ons land kunnen overwaaien.

Doet u online iets van de hand, en heeft u uw rekeningnummer aan de koper gegeven? Let dan op wanneer je achteraf een QR-code ontvangt, waarschuwt de federale politie op haar website. De kans is namelijk groot dat het gaat om fraudeurs die je rekening proberen over te nemen.



“Het is geen normale situatie, want om een betaling te ontvangen, volstaan je naam en rekeningnummer”, legt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit uit.

“Inlogportaal”

“In dit fraudescenario verwijst de code in feite niet naar een betalingsbevestiging, maar naar een inlogportaal. In combinatie met het bankrekeningnummer zal dat de fraudeur rechtstreeks toegang geven tot je zicht- en spaarrekeningen”, waarschuwt Bogaert.





Je loopt zo het gevaar dat er grote sommen geld van je rekening worden gehaald.



In Nederland dook de fraudetechniek al meermaals op. ING moest vorig jaar de gebruikers van zijn app waarschuwen, omdat verkopers met een rekening bij de bank door een QR-code te scannen toestemming gaven om een tweede applicatie aan hun rekening te koppelen.

Wees dus altijd uiterst voorzichtig wanneer je een betalingsverzoek met een QR-code ontvangt. “De manuele overschrijving is altijd veiliger. Want zo vermijd je in een valse betalingsomgeving terecht te komen, die soms moeilijk te herkennen is”, aldus nog de politiecommissaris.