Poetin stelt VS wederzijdse garantie voor niet-inmenging bij verkiezingen voor

25 september 2020

14u22

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag aan de Verenigde Staten voorgesteld dat beide landen elkaar de garantie zouden geven dat ze zich niet via cyberspace met elkaars verkiezingen en andere binnenlandse aangelegenheden gaan bemoeien. Moskou wil daartoe ook samenwerken op het gebied van informatietechnologie om zo een mondiaal pact te sluiten.

In een verklaring die door het Kremlin werd gepubliceerd stelt de Russische president Washington voor om een wederzijdse garantie uit te wisselen met betrekking tot een “niet-inmenging, onder andere in de kiesprocessen”. Voorts wil hij dat de twee landen een overeenkomst sluiten om incidenten in cyberspace te vermijden, samen met een mondiaal pact tegen aanvallen die gebruikmaken van “informatie- en communicatietechnologie”.

“Een van de grootste strategische uitdagingen in de hedendaagse wereld is het risico dat het tot een grote confrontatie komt in de digitale sfeer. We willen nogmaals een beroep doen op de Verenigde Staten met een voorstel om een alomvattend programma van praktische maatregelen goed te keuren en zo onze relaties inzake het gebruik van informatie- en communicatietechnologie te herstellen”, aldus het Kremlin.

Russische inmenging

Het aanbod van het regime in het Kremlin komt ruim een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De vorige verkiezingen vier jaar geleden werden overschaduwd door berichten dat de Russen zich intensief in de stembusstrijd hadden gemengd. Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tot de conclusie dat Moskou zich bemoeide met de verkiezingen van 2016 om deze te kantelen in het voordeel van Donald Trump, de uiteindelijke winnaar. De Russen hackten onder meer de campagne van zijn rivaal Hillary Clinton. Moskou ontkent die beschuldigingen.