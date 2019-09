Plooibare smartphone van Samsung vrijdag in eerste winkelrekken (maar wij moeten nog even geduld hebben) KVDS

05 september 2019

08u13

Samsung lanceert vrijdag zijn plooibare smartphone Galaxy Fold. Dat gebeurt in het thuisland van het bedrijf: Zuid-Korea. Het is nog onduidelijk wanneer het toestel in de Belgische winkelrekken zal liggen, maar vermoedelijk zal dat tegen de herfst zijn.

De lancering was oorspronkelijk in april gepland, maar werd op het laatste moment uitgesteld nadat er problemen waren opgedoken met de schermen van een aantal testtoestellen. Samsung heeft de telefoon de voorbije maanden van voren af aan opnieuw ontworpen. Het toestel is onder meer compatibel met 5G.

Zuid-Korea

De Galaxy Fold wordt vrijdag officieel gelanceerd in Zuid-Korea. Nadien volgen landen als Duitsland, Frankrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.





Het plooibare toestel, met een prijskaartje van om en bij de 2.000 euro, moet het vlaggenschip van Samsung worden. Dat de lancering moest worden uitgesteld, was een zware klap voor het bedrijf, dat prat gaat op zijn uitmuntendheid en innovatieve karakter.

Drie jaar geleden moest Samsung al eens zijn Galaxy Note 7 kort na de lancering van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.

Ook concurrent Huawei werkt aan een plooibare smartphone. Ook de lancering daarvan werd uitgesteld. In plaats van in juni zou Huawei de ‘Mate X’ ook deze maand lanceren.