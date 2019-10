PayPal trekt handen af van Facebooks libra HAA

04 oktober 2019

23u50

Bron: ANP 0 iHLN Betalingsbedrijf PayPal stapt uit het libra-project van Facebook. Dat maakte de onderneming vrijdag bekend nadat een dag eerder al geruchten daarover naar buiten waren gekomen.

PayPal was een van de financiële bedrijven die lid waren van de Libra Association die de digitale munteenheid van Facebook ontwikkelt. PayPal zegt nog altijd achter de doelen van libra te staan. Ook laat het bedrijf weten open te staan voor een samenwerking in de toekomst.



De Britse zakenkrant Financial Times meldde eerder deze week dat behalve PayPal ook Mastercard en Visa zorgen hebben over hun deelname aan libra. De aandacht van toezichthouders voor de cryptomunt zou hen zorgen baren. Bovendien zou Facebook te weinig doen om witwassen via libra te voorkomen.