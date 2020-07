PayPal kent beste kwartaal ooit door coronashoppers ADN

29 juli 2020

23u52

Bron: ANP 2 iHLN Betalingsbedrijf PayPal deed afgelopen kwartaal goede zaken omdat mensen vanwege de coronapandemie veel meer digitale betalingen deden. Er werd ook meer online geshopt en dat stuwde de resultaten van PayPal. Volgens topman Dan Schulman was dit het beste kwartaal ooit voor zijn bedrijf.

De omzet dikte met 22 procent aan tot 5,3 miljard dollar. Onder de streep bleef 1,5 miljard dollar over, waar een jaar eerder nog 823 miljoen dollar winst in de boeken ging.

PayPal kwam ook met andere cijfers. Zo waren alle betalingen via het bedrijf goed voor 222 miljard dollar. Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder. Verder werden er per saldo meer dan 21 miljoen nieuwe accounts geopend. Zo'n sterke klantenaanwas heeft PayPal ook nog nooit eerder meegemaakt.



"Te midden van de coronapandemie zijn digitale betalingen belangrijker en essentiëler dan ooit geworden", concludeert Schulman. Hij heeft de financiële vooruitzichten voor het bedrijf direct opgeschroefd. Bij PayPal wordt nu gerekend op ongeveer een kwart meer winst in heel dit jaar, 23 procent meer omzet en zo'n 70 miljoen extra accounts.