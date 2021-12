Pas ontdekt beveiligingslek in veelgebruikte software vormt grote bedreiging

Via Log4j houden techbedrijven in de gaten of hun applicaties goed werken. Als er ergens in een programma een storing is, gaat er via Log4j een foutmelding naar de maker, die dan kan uitzoeken of ergens een reparatie nodig is. Onder meer Amazon, Apple, Cloudflare, Tesla, Minecraft en Twitter maken gebruik van Log4j.



Vorige week bleek Log4j een grote kwetsbaarheid te hebben. Het sturen van één regel code was genoeg om het hele programma over te nemen. Daarmee zouden kwaadwillenden de computersystemen van elke Log4j-gebruiker kunnen kapen. Cyberbeveiligers waarschuwen dat dit nu al gebeurt. Criminelen kunnen bijvoorbeeld gijzelsoftware installeren.