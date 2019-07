Panne bij Facebook liet miljoenen mensen werking van algoritmes zien Freek Evers

04 juli 2019

17u44

Bron: De Morgen 0 iHLN Gedurende acht uur konden heel wat gebruikers geen foto’s meer zien of opladen op de platformen Facebook, Instagram en WhatsApp. De panne toonde hoe het algoritme van Facebook foto’s die we opladen interpreteert en categoriseert.

In plaats van een foto van een perfecte cappuccino, kregen gebruikers van Instagram en Facebook gisteren enkel een wit vlak te zien met wat tekst in. “Afbeelding kan het volgende bevatten: tafel, lepel, lach.” In deze foto staat dus waarschijnlijk een tafel, een lepel en een persoon die lacht. Zodra een foto wordt opgeladen op een van de platformen van Facebook, proberen algoritmes te interpreteren wat er op de foto te zien is.

Het mooie aan de storing bij Facebook, je kunt alle algoritmes die objecten uit een foto herkennen zien (die je normaal dus niet ziet). Willekeurig fotoalbum onderstaand. #storing #Facebook pic.twitter.com/LdDpC0qYUZ Tom Croes(@ TomCroesNL) link

We are having an interesting peek into Facebook's algorithm at the moment.. #facebookdown pic.twitter.com/zq1cZ6kBdv Roy(@ RoyagonInfinity) link

Data

Het duurde niet lang of mensen begonnen die tags te delen op sociale media. Zack Whitacker bijvoorbeeld, journalist bij technologiewebsite TechCrunch, stelde vast dat het algoritme rond zijn profielfoto hem relatief goed omschreef. “1 person, beard.” Facebook gebruikt dit soort tags om het platform ook toegankelijk te maken voor mensen met visuele beperkingen.



De vraag is natuurlijk of die tags ook gebruikt worden in de advertentiemachine die Facebook is. Want er zit heel wat data in al die foto’s. Hebt u een huisdier? Drinkt u graag koffie? Of trekt u weleens een foto in de fitness? Technologiewebsite The Verge stelde de vraag aan Facebook, maar kreeg nog geen antwoord.

Oh yeah! I forgot Facebook uses machine learning to tag our photos with what it sees in the picture.



To be fair, "one person, beard" is pretty much a spot-on description of me. pic.twitter.com/fCpydUxtpz Zack Whittaker(@ zackwhittaker) link

Foutjes

Soms loopt er iets fout met het algoritme. Zo telt het de menselijke portretten van het schilderij waar je voor staat, mee in het aantal personen op de foto. Soms voegt Facebook heel rare tags toe, zoals bij journalist Danielle Abril. Zij kreeg in een van de beschrijvingen volgende info: “5 people, including Danielle Abril, people smiling, people standing, hoes (hoeren of sloeries, FE) and indoor.”

Hey @facebook,

Is this an error? Why does this tag of women standing together on my Facebook say "hoes"? #facebookdown pic.twitter.com/zYLXycM0td Danielle Abril(@ DanielleDigest) link

Beelden zijn sterker dan woorden, dat is nu wel duidelijk met die kapotte instagram/FB. :)) pic.twitter.com/9ehp9SwRM0 Luc Vandingenen(@ LucasDelascosas) link