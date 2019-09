Oudste nog werkende webcam ter wereld van ondergang gered Techredactie

03 september 2019

18u31

De oudste nog werkende webcam, de FogCam, gaat toch niet offline. De Universiteit van San Francisco, waar de camera staat, heeft besloten dat het toch de werking van het apparaat gaat ondersteunen en daarmee een stukje internetgeschiedenis bewaart.

De universiteit stelt dat de uitgebreide media-aandacht de doorslag gaf. Wellicht dat de socialemediacampagne #SaveTheFogCam ook het beoogde effect heeft gehad, hoewel de San Francisco State University dat niet toegeeft op de FogCam-site.

In een interview met de San Francisco Gate meldde een van de oprichters van FogCam nog dat de Universiteit de livestream ‘slechts tolereert en niet echt goedkeurt’ en dat ze ‘zelf geschikte locaties moesten zoeken’. The New York Times schrijft zelfs over ‘aanvaringen’ met de directie en dreigementen van afsluiting. Evident is nu sprake van het tegenovergestelde.



De FogCam bestaat sinds 1994 en zet sindsdien om de 20 seconden een videoframe op internet. De camera was bedoeld als probeersel en het idee was om een kijkje te geven in het alledaagse leven op de campus. De naam komt van het feit dat het aan de kust van Californië behoorlijk mistig kan zijn.

De FogCam is overigens niet de eerste webcam ooit. In 1991 hadden wetenschappers van de universiteit van Cambridge een camera op hun koffiepot gericht. Zo konden ze tijdens het werken op de computer zien of er koffie was en hoefden ze niet nutteloos naar het apparaat te lopen. Sinds 1993 konden ook mensen van buiten de webcam volgen. De koffiepotcamera werd in 2001 offline gehaald.