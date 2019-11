Oud-medewerkers Twitter in VS beschuldigd van spionage voor Saudi-Arabië IB

07 november 2019

00u57

Bron: Belga, Washington Post, BBC 0 iHLN Twee voormalige medewerkers van Twitter en een Saudiër zijn in de Verenigde Staten beschuldigd voor het bespioneren van socialemedia-accounts in het belang van de Saudische autoriteiten. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten waar de Washington Post de hand op kon leggen.

De “Saudische agenten” Ali Alzabarah, Ahmad Abouammo, en Ahmed Almutairi, worden ervan beschuldigd de interne systemen van Twitter doorzocht te hebben op persoonlijke informatie over tegenstanders en critici van het Saudische regime en duizenden andere gebruikers van het sociale netwerk. Daarbij zou Almutairi opgetreden hebben als bemiddelaar tussen de oud-Twittermedewerkers Alsabarah en Abouammo en de Saudische autoriteiten. Dat verklaart David Anderson, de federaal procureur van Californië, in een mededeling.

Ahmad Abouammo werd dinsdag al gearresteerd en moet vandaag in Seattle voor de rechtbank verschijnen, klinkt het verder. Alzabarah en Almutairi zouden op dit moment allebei in Saudi-Arabië zijn.



In een verklaring liet Twitter weten “te erkennen hoe ver ‘slechte acteurs’ willen gaan om de dienst te ondermijnen. Het bedrijf laat weten dat gevoelige accountinformatie slechts door een selecte groep medewerkers, mag worden behandeld. “We begrijpen het ongelofelijke risico dat velen nemen door hun standpunten te delen met de wereld en machthebbers verantwoordelijk te houden. We hebben mechanismen in werking om hun privacy te beschermen en hun mogelijkheden om hun belangrijke werk te doen.”

Twitter responds: pic.twitter.com/aCg2qKbYP9 Brian Fung(@ b_fung) link