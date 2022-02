OPROEP. Werd u het slachtoffer van stalkerware op uw telefoon? Laat het ons weten!

Jaarlijks zijn er in ons land “honderden gevallen per jaar” van smartphones die besmet worden met stalkerware. Stalkerware is een type software dat geïnstalleerd kan worden op een smartphone om het gebruik ervan in de gaten te houden, zonder medeweten of toestemming van de gebruiker. Vaak maken jaloerse (ex-)partners er gebruik van om de locatie, gesprekken of oproepen van hun (ex-)geliefde te kunnen volgen. Er zijn ook gevallen bekend van werkgevers die de software gebruiken om hun werknemers in de gaten te houden.