Oprichter Huawei ontkent spionage in zeldzaam interview en noemt Trump “geweldige president”

15 januari 2019

17u38

Bron: Belga 0 iHLN De stichter van de Chinese smartphonebouwer Huawei, Ren Zhengfei, heeft in een zeldzaam interview met klem ontkend dat zijn bedrijf ooit voor Peking heeft gespioneerd. Ook had hij opvallend veel lof over voor Donald Trump.

De man, een gewezen ingenieur in het Chinese leger, verschijnt zelden in de pers. Maar vandaag sprak hij in het hoofdkwartier in Shenzen een kransje journalisten toe, nu de telecomreus in opspraak komt.



Het bedrijf ontsloeg bijvoorbeeld enkele dagen geleden nog een manager die in Polen opgepakt is op verdenking van spionage voor de Chinese geheime diensten. Ren Zhengfei eigenste dochter, Meng Wanzhou, zit dan weer al een tijdje in een Canadese cel en riskeert uitwijzing naar de VS. Op vraag van de VS werd ze ingerekend voor inbreuken op de embargo's tegen Iran.

“Weigeren elke vraag van Peking”

Daarom ontkende de discrete stichter van Huawei de mogelijke spionage door het bedrijf. "Ik hou van mijn land en ik steun de Communistische Partij. Maar ik zal nooit iets doen dat de wereld schaadt."





Voorts verzekerde de man dat er geen enkele link is tussen zijn politieke overtuiging en de activiteiten van het bedrijf. Huawei weigert elke vraag van Peking om gevoelige gegevens van klanten te bekomen, stelde hij nog.

Trump

Voorts luidde de man nog de loftrompet voor de bewoner van het Witte Huis en minimaliseerde hij de rol van Huawei in de handelsspanningen met de VS. "Huawei is slechts een sesamzaadje in het handelsconflict tussen China en de VS. Trump is een geweldige president."



President Donald Trump durft het aan om grote belastingverlagingen door te voeren die ten goede komen aan de bedrijven, klonk de lofzang. "Maar je moet de bedrijven en landen goed behandelen zodat ze willen investeren in de VS en de regering voldoende belastingen kan ophalen."

